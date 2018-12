Robotique : pour prouver votre humanité, dites "caca" !

Un mot magique pour les discerner tous

Le, du nom de son inventeur Alan Turing, est un examen visant à déterminer si une machine est capable de donner l'illusion d'être un être humain au cours d'une conversation. Si un humain ne fait pas la différence entre une IA et un interlocuteur de chair et de sang, on admet que la machine a réussi le test de Turing.Imaginant un futur où des robots humanoïdes, en tous points indiscernables des humains, se promèneraient parmi nous (coucou), les chercheurs John McCoy et Tomer Ullman ont mené une étude pour déterminerLes chercheurs ont demandé à 1 089 volontaires de choisir un terme qu'ils pensaient particulièrement représentatif du genre humain. 47% des réponses citaient un mot lié au domaine de l'émotion : « amour » arrive en tête avec 14% des voix, suivi de « compassion » et « humain » avec respectivement 3,5% et 3,2%. 428 mots ont ainsi été identifiés.Une sélection qui a permis aux chercheurs de ranger ces mots dans différentes catégories : nourriture, fonctions biologiques, animaux, etc.C'est là qu'un nouveau panel, decette fois, entre en scène. Leur tâche était simple : choisir entre deux mots, lequel selon eux est le plus susceptible d'être prononcé par un humain.Vous l'aurez compris :Déconcertés, les chercheurs en sont venus à conclure que les mots considérés comme « tabous » étaient plus susceptibles de provenir d'un être humain que d'une machine vraisemblablement dépourvue du sens de la grivoiserie.