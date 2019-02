Reddit reçoit un gros investissement de Tencent et les utilisateurs s'en inquiètent

© Reddit

Un investissement chinois qui pose question

Aucune censure chinoise sur des entreprises étrangères n'a été relevée

Source : The Verge

C'est un investissement qui passe mal dans la communauté. La plateforme a annoncé avoir reçu 150 millions de dollars de la part de, le géant chinois derrière la messagerie massivement utilisée WeChat.Seulement, les utilisateurs du site communautaire sont ulcérés par cette nouvelle et n'ont pas tardé à le faire savoir. Pour protester contre les risques de censure que pourrait impliquer cetchinois, les membres de Reddit ont publié massivement deux images, associées à des commentaires de mécontentement.La première est l'image de, le personnage des studios Disney. Cet animal si mignon de notre enfance est banni en Chine, les opposants au gouvernement chinois utilisant saavec le président Xi Jinping pour s'en moquer.La deuxième image est plus historique et représente « Tank Man », cet homme debout face à un char lors des manifestations de la place Tian'anmen en 1989. «», indique un redditeur paniqué par cette prise de participation.Toutefois, les utilisateurs de Reddit s'alarment peut-être un peu vite quant au risque de censure du pouvoir chinois. S'il est vrai que les parodies et autres mèmes sont régulièrement interdits dans l'Empire du Milieu, il n'y a pour le moment aucun fait prouvant que la Chine ou certaines de ses entreprises ont exercé un contrôle des publications aux entreprises extérieures dans lesquelles elles possèdent une participation.Les membres du site communautaire ont probablement voulu passer un message, et défendre leuret leur droit à la parodie. Et il est tout aussi probable de voir fleurir les portraits de Winnie l'ourson dans les prochains jours sur les pages Reddit.