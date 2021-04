ETR Awards : les meilleurs titres VR francophones vont être récompensés par les internautes

« Le souhait de l’équipe est de mettre en valeur tous les beaux studios, les compétences et les talents francophones de la VR. Nous sommes ravis de l'accueil que nous avons rencontré auprès de la communauté et des créateurs de contenus sitôt que nous avons lancé ce projet » déclare Zazel, rédacteur en chef d’ETR.

Il est vrai que l'on ne peut que saluer cette initiative de récompenser des créateurs francophones. Et même si la réalité virtuelle touche une cible d'utilisateurs moins vaste que les joueurs PC et consoles (pour ne pas dire qu'elle est une niche), lorsque l'on s'y intéresse d'un peu plus près, on ne peut que reconnaître le potentiel de ces solutions.

D'autant que, comme nous l'écrivons dans nos tests de casques VR, certains titres méritent vraiment que l'on s'intéresse à eux pour cette expérience parfois innovante et impossible à reproduire autrement qu'avec cette technologie-là.