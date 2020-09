Razer laisse fuiter plus de 100 000 adresses email et numéros de téléphone appartenant à ses clients

Non content de commercialiser des chewing-gums pour gamers, Razer pédale également dans la semoule. Alertée par le chercheur en cybersécurité Bob Diachenko d’une faille sur ses serveurs le 18 août dernier, l’entreprise aura mis plus de deux semaines à colmater la brèche — occasionnant par la même la fuite de plus de 100 000 entrées relatives à des données clients.