CAM4 : le site pour adultes a laissé en clair les données de près de 11 millions d'utilisateurs

7 téraoctets de données extrêmement sensibles. C’est ce que le site de webcams coquines CAM4 a potentiellement laissé à la portée de pirates pendant plusieurs jours suite à une mauvaise manipulation. Des noms, orientations sexuelles, registres de paiement, adresses email et transcriptions de conversations. Et ce ne sont là que quelques données qui ont été sagement laissées à la disposition de qui sait où chercher via un serveur ElasticSearch mal configuré.

On ignore si les données ont effectivement été récupérées Tout le problème avec ce genre de cas est de savoir si les données laissées en clair ont été récupérées par des pirates ou non. Pour dire les choses autrement : la base de données de CAM4 n’a pas été sécurisée, et n’importe qui pouvait donc y accéder et se servir dans les précieuses informations qu’il contient. Mais quant à savoir si des personnes se sont effectivement engouffrées dans la brèche, impossible pour le moment d'en être certain. Mais d’après Wired, qui relaie l’information aujourd’hui, la faille a été découverte par Safety Detectives le 16 mars dernier. CAM4 et sa maison mère Granity Entertainment auraient par la suite déconnecté les serveurs concernés « dans la demi-heure après avoir été contactés par les chercheurs ». Aussi, on ignore dans le détail combien de temps les données sont effectivement restées en clair, à la portée de tous.