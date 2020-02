Windows 10 : le support des processeurs ARM va encore s'étendre

A droite, le processeur ARM SQ1 de Microsoft / © The Verge

Hyper-V prendra bientôt en charge ARM

Le monde ARM bouge vite... très vite

Alors que l'architecture ARM sur Windows a du mal à prendre racine auprès du grand public, Microsoft semble compter sur le marché professionnel et le secteur de l'entreprise pour tenter de faire monter la sauce. La dernière Preview de Windows 10 Insider (Build 19559) embarque ainsi le support ARM64 pour l'Hyper-V de Windows 10 Pro et Enterprise.L'intérêt d'Hyper-V se rapporte surtout au domaine de la virtualisation. L'hyperviseur de Microsoft (qui est une plateforme de virtualisation permettant à plusieurs systèmes d'exploitation de travailler simultanément sur une seule et même machine physique) permet en effet de gagner en performances sur des machines virtuelles (VMs) fonctionnant sous Windows. Comme le note Tom's Hardware, cette nouveauté peut aussi intéresser les utilisateurs souhaitant simplement recourir à la fonctionnalité Windows Sandbox, un environnement de travail sécurisé permettant de lancer des applications de manière isolée.On ignore toutefois à quel point Hyper-V saura exploiter les performances de processeurs ARM et s'il parviendra à fonctionner aussi bien que sur des plateformes x86 ou AMD64 plus « traditionnelles ». On se rappelle notamment que certaines applications de la Surface Pro X ont du mal à tirer parti de son architecture ARM. Reste donc à voir si Microsoft saura surmonter cet écueil dans le domaine très spécifique de la virtualisation. Affaire à suivre.Notons que le secteur ARM évolue à vitesse grand V. Présente uniquement sur mobiles il y a encore quelques années, l'architecture ARM a depuis largement gagné en tonus, avec des performances en hausse annuelle de près de 20 %. Un perfectionnement bien supérieur à celui des puces Intel et AMD à période équivalente, mais qu'il faut relativiser : les SoC ARM ont débuté leur évolution en partant d'un ratio performances/consommation beaucoup plus faible et sont donc sujets à des améliorations nettement plus franches.Ceci étant, les processeurs ARM ont désormais prouvé qu'ils étaient en mesure de rivaliser avec certaines puces x86 en termes de performances et d'efficacité, tout en s'invitant sous Windows. Une nouveauté que le marché doit notamment à Qualcomm et son Snapdragon 8cx, dont une variante légèrement modifiée ( SQ1 visible en illustration) a récemment été ajoutée par Microsoft à sa récente Surface Pro X, lancée durant l'automne.Permettre au monde ARM d'investir un peu plus encore la virtualisation au travers de son outil Hyper-V n'a pas ailleurs rien d'anodin pour Microsoft. Les processeurs ARM s'implantent en effet peu à peu dans le secteur des data centers, en misant notamment sur un bon rapport performances/prix.