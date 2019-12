La Russie teste son internet alternatif et communique sur un succès

Runet est désormais fonctionnel et sécurisé

Un réseau d'Etat en vue des prochaines élections législatives

Source : Neowin

Pas de «» pour les autorités russes. Ce lundi 23 décembre, le pays dirigé par Vladimir Poutine a annoncé avoir procédé à des essais pour tester Runet et mettre à l'épreuve la stabilité du réseau.Les différents tests ont consisté à vérifier sa sécurité vis-à-vis de possibles attaques extérieures et la protection des données personnelles partagées depuis les réseaux mobiles. Ces opérations ont été un succès selon Alexey Sokolov, le ministre des communications, qui indique que Runet peut désormais être déployé à l'échelle nationale.», ajoute-t-il.L'objectif de Runet pour les autorités est de proposer un Internet plus contrôlé et d'éviter les ingérences extérieures. Beaucoup critiquent la volonté sous-jacente du gouvernement de surveiller plus étroitement les applications et les services utilisés par les citoyens, et particulièrement par les opposants au régime en place.La Russie pourrait en effet suivre l'exemple de la Chine et imposer une censure gouvernementale en interdisant certains contenus mais également certaines applications et les remplacer par des alternatives développées par l'Etat. On pense notamment aux messageries instantanées ou aux réseaux sociaux.Les différents opérateurs locaux ont jusqu'en 2021, date des prochaines élections législatives, pour installer les outils fournis par le Kremlin qui permettront au Roskomnadzor, le gendarme des communications russe, de procéder à des inspections régulières des données transitant sur le réseau.