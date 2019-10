Microsoft accuse l'Iran de vouloir pirater la campagne présidentielle américaine

241 attaques en 30 jours

Des hackers aux « ressources conséquentes »

Source : Politico

D'après Microsoft, ce groupe de hackers baptisé « Phosphorus » dépendrait du gouvernement iranien.Microsoft résume son accusation dans les deux premières lignes de son communiqué : «».L'opération aurait eu lieu sur un intervalle de 30 jours en août et en septembre. Durant ce laps de temps, Microsoft affirme avoir observé plus de 2 700 tentatives d'identification de comptes de messagerie. 241 attaques auraient ensuite ciblé certains de ces comptes. La plupart d'entre eux auraient pour point commun d'appartenir à des personnes liées, plus ou moins directement, à la campagne présidentielle américaine : des représentants actuels ou anciens du gouvernement américain, des journalistes couvrant l'actualité internationale ainsi que des personnalités iraniennes vivant hors de l'Iran seraient concernés.Microsoft précise aussi que quatre comptes ont effectivement été piratés, tout en soulignant que ces comptes n'appartenaient pas à des représentants du gouvernement américain. Pour y parvenir, les pirates auraient utilisé les fonctions de récupération du mot de passe ou de réinitialisation du compte.Microsoft poursuit en estimant les moyens engagés par les pirates, sans évoquer cette fois de lien potentiel avec le gouvernement iranien : «».Le communiqué encourage ensuite à contrôler les paramètres de sécurité de son compte de messagerie. D'après Microsoft, lereste son service le plus sécurisé. Et d'ajouter : «».Si l'implication du gouvernement iranien est démontrée, il s'agira d'un nouvel assaut dans la guerre numérique qui oppose Washington à Téhéran. En juin, la situation était inversée, Donald Trump ayant ordonné « une cyberattaque de représailles contre un groupe d'espions iraniens »