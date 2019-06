Une cyberattaque américaine aurait paralysé des dispositifs de contrôle militaires iraniens

« Un groupe de renseignement » iranien visé

Les tensions entre les Etats-Unis et l'Iran toujours plus palpables

Source : The Verge

Cettefait écho à l'infiltration présumée du réseau électrique russe par l'. Dévoilée la semaine dernière par le, cette intrusion aurait eu pour but l'implantation de «» visant à maintenir les pirates russes en respect. Toutefois, cette semaine, la cible de l'est iranienne, pour une cyberattaque «», précise le. Elle aurait été menée en guise de représailles à la récente destruction d'un drone américain par l'Iran.Avalisée par le président Trump, cetteavait pour ciblelié à la. Certains rapports expliquent que ce groupe serait même totalement intégré au corps des Gardiens de la révolution islamique, considéré, depuis avril, comme une organisation terroriste par les Etats-Unis.D'après, ce groupe serait impliqué dans les récentes attaques de plusieurs pétroliers, tout particulièrement dans le golfe d'Oman. Son rôle, explique Le Monde , est deD'après le, cité par, la cyberattaque menée par l'US Cyber Command aurait «» mais n'aurait causé aucune victime humaine. Pour le, des systèmes de contrôles de missiles étaient aussi visés.De son côté, le, Mohammad Javad Azari-Jahromi, expliquait ce lundi 24 juin, sur Twitter, qu'. «» américain. Des propos relayés par». «», a-t-il conclu.Cetten'est pas la première a avoir été menée à l'encontre de l'. En 2016, rappelle, les Etats-Unis avaient par exemple initié un plan baptisé «(réseaux électriques et téléphoniques entre autres). Il aurait depuis été mis au placard par les autorités américaines, malgré les dizaines de millions de dollars investis dans ce projet et les opérations de reconnaissances menées sur les réseaux informatiques iraniens.En l'état, les tensions observées depuis des années entre les Etats-Unis et l'Iran pourraient gagner en amplitude. Donald Trump expliquait ce week-end vouloir, dès ce lundi, imposer «».