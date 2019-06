Les Etats-Unis auraient implanté des "malwares offensifs" sur le réseau électrique russe

Le réseau électrique russe ciblé

Les Etats-Unis veulent pouvoir riposter en cas de nouvelles attaques

Source : Engadget

L'année dernière, l'était élevée au rang de «» par Donald Trump. Une formalité permettant à lad'être considérée, du moins sur le papier, comme. Son rôle reste cependant le même depuis sa création en 2010 :et conduire, si nécessaire, des. Une mission que le Général Paul Nakasone (chef de la NSA et de l'US Cyber Command) souhaitait, l'année dernière, mener de façon plus agressive. D'après le, nous y sommes.Depuis «» 2012, précise, l'mène des opérations de reconnaissance sur le réseau électrique russe. Leavançait toutefois ce 15 juin que l'». Les détails de cette infiltration ne sont pas clairement connus, pas plus que son ampleur. Difficile par ailleurs de savoir précisément quels impacts ces malwares pourraient avoir sur le réseau électrique russe.Les intentions de l'USCC sont en revanche explicites :Pour mener cette opération, l'armée aurait mis à profit une loi promulguée en 2018. Cette dernière autorise L'US Cyber Command àayant pour objectif «» des cyberattaquesexplique ainsi que cette intégration de malwares sein du réseau électrique russe pourrait avoir été conduite sans que Donald Trump ne soit mis dans le secret.Pour rappel, le président Trump estimait en juillet dernier que les cyberattaques russes avaient pris fin.Seul John Bolton, Conseiller à la sécurité nationale, a accepté de s'exprimer suite à la publication de l'enquête du. L'intéressé a déclaré cette semaine que les Etats-Unis cherchaient en effet à. D'après lui, l'objectif est avant tout d'avertir la Russie :Avec cette opération, les Etats-Unis semblent vouloir figer le cyberconflit avec la Russie dans une forme de statu quo numérique... aux forts relents d'une guerre froide d'un genre nouveau.