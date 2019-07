L'Allemagne et les Pays-Bas créent un réseau militaire numérique commun

La ministre néerlandaise, Ank Bijleveld, et sa collègue allemande, Ursula von der Leyen © Ministère néerlandais de la Défense

Une collaboration qui pourrait s'étendre à d'autres pays de l'OTAN

Un siège social commun

Source : Ministère néerlandais de la Défense

Lesont officialisé, il y a quelques jours, un accord historique conclu à Bruxelles entre les deux pays de l'Union européenne qui, c'est une première, ont décidé d'unir leurs forces numériques en créant un(pour).En créant ce réseau commun, les deux pays entendent se donner les moyens de leurs ambitions. Ainsi, les armées allemandes et néerlandaises partageront l'achat de téléphones, ordinateurs, radios et autres équipements, avec un premier objectif : celui deCe partenariat militaire poursuit par ailleurs une finalité logique de, et d'un travail transversal plus efficace. Les deux nations pourront collaborer de façon plus coordonnée avec d'autres membres de l'OTAN lors d'exercices et de missions, l'Allemagne et la Hollande souhaitant introduire les mêmes normes avec le plus grand nombre de partenaires possibles de l'organisation politico-militaire.Un: destiné à promouvoir la sécurité, il devrait offrir uneet une protection contre les menaces électromagnétiques et cybernétiques.Lesera symbolisé par la création d'un siège social commun, qui trônera à Coblence, en Allemagne. Un centre de prototypage et de conception sera également installé à Amersfoort, en Hollande.