Gilets jaunes : les applications pour participer... ou éviter les manifestations

La carte officielle de blocage17novembre

L'application "bloque ta route", pour participer

L'inévitable Waze, pour se rendre d'un point A à un point B demain

Le site officiel blocage17novembre recense toutes les intentions de rassemblements, qu'ils regroupent quelques dizaines de personnes ou quelques milliers. Un clic sur chacune des icônes en forme de gilet jaune permet d'accéder au détail de l'opération, notamment l'heure du rendez-vous et le nombre de personnes ayant manifesté leur intérêt sur la page facebook du rassemblement concerné.L'éditeur indépendant SAS BFR propose l'application bloque ta route disponible sur l'App Store et Google Play pour créer un blocus et chatter en live avec les personnes intéressées par un rassemblement.Cette application a été particulièrement médiatisée ces derniers jours et se positionne relativement bien dans le classement de l'App Store (7ème du classement des applications gratuites de voyage). Le nombre de participants de la majorité des blocages semblent pour l'instant se limiter au créateur du rassemblement lui-même, mais certains totalisent quand même entre quelques centaines et quelques milliers d'intentionistes.Pour ceux qui n'utilisent pas encore l'application Waze, la journée de demain est une bonne opportunité pour vous y mettre !Waze est une application de trafic et de navigation communautaire, qui fédère 12 millions d'utilisateurs en France. Quelque soit la nature de la perturbation, elle permet à un automobiliste d'informer chaque utilisateur de l'application des risques de ralentissement sur son itinéraire.Waze vous permet également de trouver la station service la moins chère, plutôt pratique par les temps qui courent...Bon courage donc à tous ceux qui manifestent et ceux qui prennent la route demain !