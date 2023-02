Taxation mondiale des géants du numérique : Bruno Le Maire dénonce un "blocage", à qui la faute ?

On l'avait presque oubliée ! La fameuse taxe sur les géants du numérique promettait d'apporter un certain équilibre, une certaine justice mondiale dans les échanges entre les administrations fiscales du monde entier et les bénéfices monstres générés par les grandes entreprises numériques du globe. Plusieurs années après le début des discussions au sein de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), Bruno Le Maire constate aujourd'hui que « les choses sont bloquées », selon ses propres mots.