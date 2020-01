Mark Zuckerberg livre sa vision du monde et des nouvelles technologies en 2030

Retour à des communautés plus restreintes

D'ordinaire, Mark Zuckerberg avait plutôt l'habitude de commencer l'année en se donnant de nouveaux défis, tels que lire plus de livres, apprendre une nouvelle langue... Mais en 2020, l'entrepreneur a décidé de donner un nouveau style à ses vœux, publiés sur Facebook . Il s'agit cette fois de se projeter dans le futur, à horizon 2030.Après avoir exprimé son espoir de voir l'espérance de vie prolongée de 2,5 ans, grâce aux progrès de la médecine, Zuckerberg détaille les cinq évolutions majeures qui devraient marquer, selon lui, les années 2020.En premier lieu, pour le P.-D.G. de Facebook, les dix prochaines années seront le théâtre d'un «». Ainsi, les jeunes générations et lesdevraient être de plus en plus nombreux à accéder à des postes décisionnels. Ce qui permettrait de davantage concentrer les efforts des entreprises et des gouvernements sur des problématiques comme le dérèglement climatique, l'éducation ou la santé.Ensuite, le milliardaire met l'accent sur la prochaine évolution des plateformes sociales. Si celles-ci nous ont jusqu'alors permis de «», la priorité sera à présent donnée à l'intimité : «». Mais à quelle plateforme sociale en particulier peut-il bien penser ?Par ailleurs, Mark Zuckerberg voit les années 2020 comme celles de la décentralisation. Les petites entreprises auraient en effet davantage accès à des solutions technologiques facilitant le développement de leur activité, grâce à des outils comme Facebook, Instagram ou WhatsApp (au hasard). Ce qui contribuerait à diversifier l'offre économique à travers le monde.Le phénomène serait également amplifié par la «» : les lunettes de réalité augmentée. D'après le dirigeant, si leurs premiers essais n'ont pas été concluants, ces dispositifs vont néanmoins s'améliorer, jusqu'à devenir aussi incontournables que les smartphones aujourd'hui. Et ils permettront de «» et de «». Une promesse qui devait déjà être accomplie par le développement d'Internet...Enfin, Zuckerberg s'interroge sur la gouvernance des communautés en ligne. Refusant que les entreprises en prennent seules la responsabilité, l'entrepreneur appelle donc les gouvernements à mettre en place de nouvelles réglementations. Mais, dans ce cas, Facebook sera-t-il prêt à s'y conformer entièrement ?