Vexé par Tim Cook, Mark Zuckerberg impose des smartphones Android aux cadres de Facebook

L'iPhone banni de Facebook par Mark Zuckerberg

Source : 9to5Mac

Mark Zuckerberg n'a pas apprécié la petite pique que lui a adresséen mars dernier. Interrogé à propos de la controverse Cambridge Analytica, le patron d'Apple a déclaré : «».La critique envers Facebook était à peine voilée, et, selon le New York Times , a réagi immédiatement en interdisant à son équipe de direction d'utiliser deset de préférer des smartphones sous. Pour justifier sa décision, le jeune milliardaire a argué que l'OS de Google compte bien plus d'utilisateurs qu'iOS.Depuis plusieurs mois, les deux dirigeants s'envoient régulièrement quelques tacles par médias interposés au sujet de la gestion des données personnelles de leurs utilisateurs. La hache de guerre est loin d'être enterrée.