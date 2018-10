Bezos, Page, Zuckerberg… voici les plus grands décideurs de l’année

aradaphotography / Shutterstock.com

On l'appelle «». Cette semaine, le magazine new-yorkais Adweek a publié, pour la quatrième année consécutive, son classement des plus grands leaders dans les domaines de la technologie, des médias, du marketing et de la publicité. Pour l'établir, les éditeurs ont pris en compte de nombreux critères, parmi lesquels le chiffre d'affaires de l'entreprise concernée, sa valeur, la croissance de celle-ci, la notoriété auprès des consommateurs, la capacité à faire dumédiatique, la performance du marché, ou bien entendu l'impact de la personnalité en question sur la vie de sa firme.Sans surprise, et pour la seconde année de suite, le décideur le plus puissant du monde n'est autre que. Le président et fondateur d'Amazon continue d'écrire l'histoire. La conquête des maisons intelligentes (Alexa, Echo), le contenu original, les épiceries, le, et même le tourisme spatial (les billets pour le programme de vol suborbital Blue Origin seront en vente l'année prochaine) sont autant de pans dans lesquels Jeff Bezos et Amazon investissent. Avec la réussite que l'on connaît : un chiffre d'affaires annuels de 177,9 milliards de dollars.Derrière, on retrouve un autre acteur du GAFAM :, PDG et co-fondateur d'Alphabet, la maison-mère de Google et YouTube. Le président et co-fondateur emblématique de Facebook,, monte sur la troisième marche du podium.Brian Roberts (4e, Comcast), Randall Stephenson (5e, AT & T, dont Warner Media), David Taylor (6e, P & G), Tim Cook (7e, Apple), Robert Iger (8e, Walt Disney Company, qui comprend ABC, ESPN et les parcs à thèmes), Indra Nooyi (9ème, première femme, présidente de PepsiCo) et Adam Silver (10e, boss de la NBA), complètent le Top 10.Parmi les acteurs du GAFAM, celui qui représente le M de Microsoft, Satya Nadella, ne pointe qu'au 26e rang de ce classement.On retrouve tout de même quatre français dans ce classement. Parmi les plus grands décideurs de l'année, le PDG de L'Oréal Jean-Paul Agon figure à la 28ème place ; Bernard Arnault, celui de LVMH, pointe au 38e rang ; tandis qu'Arthur Sadoun, le président du groupe Publicis, est 42e. Yannick Bolloré, PDG d'Havas, est un peu plus loin (54e).Vous pouvez retrouver le classement intégral sur le site d'Adweek.