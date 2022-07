Comment le revers d'Elon Musk à Twitter profite à Trump

Lorsque Musk a annoncé son intention de racheter Twitter, DWAC a perdu 44 % de sa valeur boursière, car, une fois que le réseau serait racheté par le milliardaire, les utilisateurs n'auraient « plus besoin » d'une alternative à l'oiseau bleu.

Musk et Trump semblaient d'ailleurs entretenir dans le passé des rapports cordiaux, et le P.-D.G. de Tesla avait affirmé vouloir rendre à Trump son compte Twitter s'il rachetait la plateforme. Mais, depuis, leurs rapports se sont détériorés. Musk a suggéré que Truth Social devrait changer de nom et s'appeler « Trumpet » (en français : Trompette). L'ancien président américain a pour sa part qualifié Elon Musk « d'artiste de conneries ». Bref, des rapports pour le moins houleux se sont établis entre les deux hommes.

Le destin de Truth Social semble lié à celui de Twitter. Il reste impossible de prédire si Musk va devoir racheter la plateforme, alors que Twitter a lancé des poursuites judiciaires à son encontre plus tôt cette semaine.