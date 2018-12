Evelyn Berezin, conceptrice du premier traitement de texte, est décédée

Améliorer le quotidien des secrétaires

Une carrière bien remplie

Source : Ars Technica

Née à New-York, en 1925,était une véritable. Diplômée de physique, elle a d'abord travaillé pour plusieurs entreprises, avant de créer la sienne en 1969, Redactron Corporation.La vocation principale de cette société était de distribuer largement l'invention réalisée par Berezin, un an plus tôt : unrévolutionnaire. En effet, si IBM produisait déjà un système similaire à l'époque, la particularité de la nouvelle machine était d'exploiter des puces à semi-conducteurs, afin de concevoirdédié à la rédaction. La première version du produit ressemblait à une sorte de machine à laver, d'un mètre de hauteur, sans écran, qui sera ajouté ensuite.Le but de cet appareil, baptisé «», était principalement dedes femmes qui étaient employées comme secrétaires, pour leur offrir plus de liberté. Une mission en un sens réussie, grâce au succès rencontré par la machine, mais celle-ci a également contribué à rendre ces salariées moins indispensables dans les entreprises.Mais Evelyn Berezin a également vu sa carrière ponctuée d'autres succès. Elle a notamment conçu, employé par United Airlines à partir de 1962, et qui n'aurait rencontré aucun accroc en 11 ans d'utilisation. Par ailleurs, son entreprise Redactron a conçu sa propre machine de bout en bout, s'affranchissant de sa dépendance initiale à son fournisseur, Intel.Après son départ de la société en 1979, trois ans après son rachat, Evelyn Berezin est devenueet a accompagné plusieurs entreprises technologies à leurs débuts. De plus, elle a créé une bourse permettant de financer le cursus scolaire d'un étudiant en filière scientifique. Une façon de passer le témoin.