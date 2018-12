Quand Linus Torvalds s’excuse d’avoir été un « con »

Une réunion qui tourne mal

n'est pas particulièrement réputé dans la communauté informatique pour être un homme cordial et tempéré. Bien au contraire,sont devenues tellement mythiques qu'elles font l'objet d'un fil de discussion Reddit, intitulé « linusrants ». Les utilisateurs, souvent des anciens partenaires de Torvalds, y publient les injures et autres doux noms d'oiseaux dont ils ont été affublés.Pourtant, le développeur a conscience de son caractère volcanique et irascible.. C'est à l'occasion de la publication de la version 4.19-rc4 du noyau Linux que Torvalds a fait le point sur sa personnalité et entreprise une tentative de remise en question.Il écrit à ce sujet : «Cette introspection subite est surtout la suite d'une réunion dédiée aux mainteneurs du noyau Linux qui s'est très mal passée. Initialement prévue à Vancouver, elle avait été déplacée en Ecosse, car Linus Torvalds passait ses vacances à Édimbourg. Les développeurs ulcérés ont profité de cet événement pour lui dire ses quatre vérités, ce qui aurait enfin poussé l'homme à modifier son comportement et ne plus s'emporter à n'importe quelle occasion.Malgré tout, si de nombreuses personnes saluent la démarche du père de Linux, d'autres en revanche regrettent déjà cette franchise, qui selon eux est bien plus efficace qu'un discours professionnel lisse et stérile. Seul l'avenir nous dira si Linus Torvalds réussira à mettre un peu d'eau dans son vin ou continuera ses envois de mails rageurs.