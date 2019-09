Framasoft se libère d'une partie de ses 38 services, invoquant une gestion trop lourde

Une gestion devenue trop lourde pour l'association



Framasoft avait lancé au cours des dernières années une opération intitulée « Dégooglisons Internet ». L'objectif de l'association était de proposer des alternatives open-source aux différents services proposés par le géant américain.Aujourd'hui, 38 services sont proposés sur la plateforme et 500 000 personnes les utilisent régulièrement. Mais pour la petite équipe composée uniquement de neuf salariés, et de quelques dizaines de bénévoles, la charge que représente la bonne gestion de ces services est trop lourde et Framasoft a annoncé dans un billet malicieusement titré «» la fermeture à terme de la plupart de ses outils.L'équipe rappelle que ces services étaient au départ prévus comme une expérimentation qui devait être conduite jusqu'à la fin de l'année 2017, mais que, en raison du succès rencontré par la plateforme, les 35 logiciels différents sur lesquels tournent ces 38 services ont été mis à jour et entretenus autant que possible.Dix services seront maintenus parmi lesquels Framapad (éditeur de texte), Framagenda ou Framatalk pour la vidéo-conférence. Les autres projets seront quant à eux proposés aux développeurs souhaitant poursuivre leur développement.Les services étant open-source, le code source sera proposé gratuitement pour encourager d'autres équipes à reprendre le flambeau. L'association rappelle qu'elle a travaillé dès le début du projet sur des outils facilitant l'auto-hébergement dans cette optique, dont le collectif d'hébergeurs alternatifs CHATONS qu'elle a initié.Des liens vers des services équivalents seront également proposés pas les équipes de Framasoft durant au moins les deux prochaines années, et ce, avant la fermeture définitive de l'ensemble des services concernés, qui n'est pas prévue avant la fin de l'année 2021.