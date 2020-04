Wish et d'autres grandes entreprises touchées par un scandale relatif aux adresses mail

© Pixabay

Importante fuite sur Wish.com

Parmi les sociétés impliquées dans l'affaire, on retrouve notamment Wish, JetBlue, mais aussi la plateforme de streaming spécialisée dans les formats courts, Quibi, qui a réalisé un départ réussi il y a quelques semaines.Les adresses e-mail concernées ont été enregistrées par des utilisateurs souhaitant interagir avec un service web : confirmer une inscription, s'inscrire à une newsletter, etc. Le rapport indique que dans certains cas, ces adresses ont également été enregistrées à partir du désabonnement d'un service. Elles auraient ensuite été communiquées à des sociétés comme Facebook, Twitter, Google ou Paypal.Si Quibi est concerné par ces fuites de données, Zach Edwards estime que la plus importante est celle de Wish. Le chercheur déclare : «(un outil de formatage de données,».Il ajoute : «».Cependant, souligne, le rapport ne précise pas comment les annonceurs ont utilisé les adresses e-mail. Certaines des entreprises ayant communiqué ces adresses ont déclaré qu'elles n'avaient pas eu la preuve que leurs partenaires publicitaires avaient accédé à ces informations, ou qu'elles les avaient utilisé à tort. Wish a déclaré dans un e-mail que le rapport était «», affirmant que les adresses e-mail étaient codées. Pour accéder aux données, ses affiliés marketing auraient dû suivre des étapes supplémentaires. Elle ajoute : «».Quibi a déclaré dans une vidéo mise en ligne le 6 avril que la sécurité des données de ses utilisateurs était sa «». Suite à la publication de l'étude, elle a ajouté que «». JetBlue promet de faire de même, affirmant : «». D'autres sociétés impliquées, comme Twitter, Facebook et Paypal n'ont pas souhaité commenter.