L'application Foursquare continue de vendre les données de ses utilisateurs à prix d'or

Un changement radical dans le business Foursquare

Une puissante société qui fait profil bas

Source : Nymag

a depuis perdu en popularité mais n'a pas hésité à diversifier ses services. Son nouveau business ? Vendre les milliards de données personnelles récoltées avec le temps pendant son âge d'or.n'est plus ce qu'il était mais a totalement changé son activité. Ladans laquelle l'entreprise se lance risque de faire grincer des dents, qui plus est à l'heure où la protection de la vie privée sur le Web est de plus en plus discutée. Il faut dire qu'à son lancement en 2010, les internautes étaient beaucoup moins concernés par cette question.C'est à partir de 2014 quea commencer à. Aujourd'hui, on trouve parmi ses clients de puissantes multinationales comme Apple, Twitter ou encore Uber. Grâce aux nombreuses indications que donnaient les utilisateurs sur leur géolocalisation,La puissance de Foursquare est d'autant plus impressionnante, sur le terrain de la géolocalisation, qu'en 2010, un astronaute enregistrait même sa position dans l'espace depuis l'ISS , autrefois très populaire, fait depuis profil bas face à ses activités polémiques. La revente des données personnelles se fait, selon la société, de façon anonyme - notamment pour les lieux permettant de protéger les personnes pouvant être exposées à des violences. Bien évidemment, Foursquare donne. Une manière de procéder et un manque de transparence qui ne sont pas sans rappeler Cambridge Analytica Mais l'histoire de Foursquare possède un autre détail incroyable. Son, ultra performant,. Grâce à celui-ci, les sociétés ont pu- ou sa baisse de fréquentation. Autant dire que l'anticipation d'une situation est un outil magnifique pour les entreprises. Et ce n'est pas tout, puisque la géolocalisation de Foursquare, source des milliards de données récoltées pendant sa période populaire en tant qu'application, lui permettent également d'établir une cartographie globale très précise. La société est par exemple capable de connaître un lieu exact, à l'étage près si ce dernier se trouve dans un immeuble.