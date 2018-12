Article 13 : 4 millions de signatures pour Save Our Internet

Menace sur les contenus web

Un projet liberticide peu soutenu

Dans le cadre de sa campagne «», l'(Electronic Frontier Foundation) a annoncé cette semaine avoir franchi le cap desmenée contre le très conversé et tant redoutéUn joli plébiscite pour l'organisation non gouvernementale internationale (ONGI) américaine. Rappelons que le texte en question,, est censé adapter les droits d'auteur à l'ère du numérique en forçant les plates-formes àde contenus présents sur des agrégateurs comme YouTube ou Google Actualités et àen ligne. Après l'adoption par le Parlement européen , l'heure est aux négociations entre l'UE et les États membres pour que la directive, initiée par la Commission en 2016, devienne une loi dans chacun des pays de l'Union. L'article 13 souhaite, en principe,. Mais ses opposants, parmi lesquels l'EFF, considèrent qu'il va restreindre l'accès aux savoirs.En effet, l'article 13 pourrait conduire à la création dequi favoriseraient les grandes entreprises au profit des plus petites. Mais ces filtres causeraient aussi la censure de nombreux contenus, sanctionnés par des abus de l'algorithme, qui ne se soucierait même pas de la prétendue qualité du contenu. Des plates-formes comme YouTube, Dailymotion ou SoundCloud seraient par exemple contraintes de(nouveaux ou anciens) au sein de l'UE.Pour l'heure, un accord autour des dispositions de l'article 13 n'a pas encore officiellement été trouvé entre le Parlement et les États membres. De nombreuses personnalités, parmi lesquelles Tim Berners-Lee, l'inventeur du Web, ont sévèrement critiqué l'adoption de cet article.