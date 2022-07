Le Sénat adopte la proposition de loi sur la diffusion des contenus à caractère terroriste en ligne

Le fournisseur de services d'hébergement qui ne respecterait pas l'obligation de retrait de contenus terroristes dans l'heure pourrait s'exposer à un an d'emprisonnement et 250 000 euros d'amende, une sanction pénale donc, qui si prononcée contre une personne morale, peut être portée à 4 % du chiffre d'affaires mondial annuel pour son volet financier. Un fournisseur qui n'informerait pas les autorités de tels contenus s'exposerait, lui, à trois ans d'emprisonnement et 250 000 euros d'amende. La loi doit encore être discutée entre les deux assemblées, avant son adoption définitive.