Publier des insultes en ligne est désormais passible d'un an d'emprisonnement au Japon

Outre la prison, le Code pénal local révisé prévoit désormais que les citoyens japonais coupables d'insultes en ligne encourent le risque d'une amende pouvant atteindre 300 000 yens, soit près de 2 200 euros. Jusqu'à aujourd'hui, la peine globale ne pouvait pas dépasser les 10 000 yens (un peu plus de 70 dollars) et 30 jours de prison. Enfin, le législateur a fait passer d'un an à trois ans le délai de prescription pour les injures lancées sur la Toile.