Un japonais utilise de l'IA pour "dépixéliser" du porno censuré... avant de se faire arrêter

En effet, l’affaire étant unique en son genre et en l’absence de loi sur les deepfakes, les autorités le poursuivent pour obscénité et atteinte de droit d’auteur. L’homme a plaidé coupable pour l’ensemble des chefs d’accusation et admis l’avoir fait uniquement par cupidité. Il risque cependant de voir les charges s’aggraver, puisque l’enquête sur la vente de vidéos se poursuivra sur d’autres sites web.