Une mise à jour logicielle des Tesla aurait provoqué une brusque chute de l'autonomie des véhicules

Une autonomie sensiblement réduite après une mise à jour



Pour le constructeur, une simple mesure de sécurité pour protéger ses clients



Source : Auto Blog

La Cour fédérale de Californie va devoir rendre son verdict prochainement dans cette affaire qui opposeà l'un de ses clients.David Rasmussen a déposé une plaine en recours collectif et accuse le constructeur d'avoir volontairementdéployée au mois de mai. Selon lui, la batterie aurait perdu l'équivalent de 8 kWh, dès l'installation du patch.Ce client n'est pas le premier à se plaindre d'une baisse d'soudaine sur son véhicule. Sur de nombreux forums consacrés à la marque, les témoignages se multiplient pour constater des pertes d'autonomie, pouvant allerTesla de son côté indique avoir déployé ce correctif pour garantir la sécurité et, après un incident survenu à Hong-Kong où une voiture a pris feu à cause d'un problème de gestion thermique.Le constructeur a admischez un nombre limité de clients, mais a promis un nouveau correctif pour limiter l'impact sur le nombre de kilomètres pouvant être parcourus.Tesla explique également dans un rapport publié sur son site web que les incendies de véhicules sont extrêmement rares (un pour 170 millions de kilomètres parcourus), bien plus en tout cas que ceux impliquant des véhicules à moteur thermique.Pour David Rasmussen,, forcément très contraignant et coûteux. «», indique la plainte.Tesla a-t-elle pratiqué de l'ou a-t-elle simplement optimisé ses véhicules pour améliorer leur durée de vie ? Ce sera à la justice américaine de trancher les prochains mois.