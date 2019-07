Tesla Model Y : le SUV sera produit à Fremont, les préparatifs sont déjà en cours

Fremont plutôt que le Nevada

Optimisme

Présenté en mars dernier mais attendu pour l'automne 2020, le Model Y viendra compléter une offre de véhicules électriques toujours plus étoffée au sein de la gamme Tesla. De quoi ajouter un nouveau SUV à son catalogue de produits, notamment composé du Model X, mais aussi de la berline Model S et de l'incontournable Model 3. A un peu plus d'un an de sa commercialisation, le premier nommé semble en tout cas sur la bonne voie.La firme américaine a ainsi détaillé sa feuille de route dans son bilan financier du second trimestre de l'année 2019 - un bilan d'ailleurs mitigé, avec des pertes de 408 millions de dollars , indique la marque, qui dévoile donc ici le site de production de son prochain véhicule, basé en Californie.Un choix que le groupe justifie par une raison simple :, qui permettra notamment depour le développement du SUV, précise le document officiel. La Gigafactory 1 implantée au Nevada n'a donc pas été privilégiée par les équipes d'Elon Musk.Le fabricant se veut d'ailleurs tout particulièrement optimiste en ce qui concerne les retombées financières du Model Y., tente-t-il de prédire. Prédictions qui se confirmeront, ou pas, au moment des livraisons prévues d'ici un peu plus d'un an.