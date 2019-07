Tesla ouvre un Superchargeur V3 à Las Vegas : toit solaire et batterie de stockage au menu

120 km en cinq minutes

Et l'Europe, dans tout ça ?

Source : Electrek

Les habitants de la ville de tous les vices apprécieront. Las Vegas (Nevada) vient en effet d'accueillir une toute nouvelle infrastructuresignée, l'une des seules actuellement déployées dans le monde. Comme le note CNET , deux autres sites avaient déjà fait l'objet d'une remise à niveau aux États-Unis, mais de manière partielle. Ce lancement intervient donc quatre mois après les promesses d'Elon Musk Situé à proximité de la High Roller Observation Wheel, plus grande roue du monde, le Supercharger s'équipe de, lesquels permettent de retrouver 120 kilomètres d'autonomie en l'espace de cinq minutes grâce à un chargeur de 250 kW. Pour les moins pressés, quinze autres chargeurs de niveau deux ont également été introduits.Au total, cette station sera en mesure d'accueillir jusqu'à 1 500 utilisateurs par jour.La vidéo publiée par la firme d'Elon Musk en profite d'ailleurs pour communiquer d'autres chiffres : à Sin City, les Superchargeurs de la marque enregistrent en moyenne 6 500 sessions de recharge par mois. Mais surtout, le spot se dote également d'un. Un moyen pour le groupe d'utiliser davantage d'énergie renouvelable pour alimenter les véhicules de ses clients.À l'heure actuelle, la compagnie américaine focalise d'abord ses efforts en la matière aux USA. Pour voir débarquer des Superchargeurs V3 en Europe et en Asie, il faudra patienterUn réseau d'une telle puissance apporte un avantage certain aux propriétaires d'une Tesla : recharger son quatre-roues zéro émission en un laps de temps très court devient une réalité.