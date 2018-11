Tesla modifie les prix de ses véhicules (plutôt vers le haut) et ses options

Sheila Fitzgerald / Shutterstock.com

Une volonté de pousser l'acheteur vers le modèle le plus cher

Tesla supprime plusieurs fonctionnalités de ses modèles S et X

Il y a quelques jours, le média américain Electrek, spécialisé dans le transport électrique, a fait quelques révélations sur les nouveaux tarifs et nouvelles options desde la marque.La plupart des prix sont plutôt tirés vers le haut, et quelques options ont été repensées. En Europe, les prix des versions de base (75D) des modèles S et X ont chacun augmenté de 1 500 euros. Ceux des versions 100D restent inchangés.L'augmentation des prix des versions 75D pourrait indiquer que Tesla souhaite, et leur dire que pour « quelques milliers » d'euros de plus, ils bénéficieront d'une batterie à l'autonomie bien plus confortable.Aujourd'hui, le modèle S 75D est proposé à 84 800 euros sur le site français de Tesla. Le modèle S 100D est à 106 200 euros. Les modèles S, équipés d'une batterie de 75 kWh, ont une autonomie moyenne de 490 kilomètres, contre 632 pour ceux qui embarquent une batterie de 100 kWh.Le modèle X 75D, lui, est vendu au prix de 92 800 euros, tandis que le modèle X 100D est cédé contre 110 900 euros. Les modèles X équipés d'une batterie de 75 kWh ont une autonomie moyenne de 417 kilomètres, contre 565 pour ceux qui embarquent une batterie de 100 kWh.Du côté des options, l'intérieur tout noir avec finition en bois de frêne et garniture de toit noire est désormais l'option standard. Les intérieurs haut de gamme blanc et beige sont, eux, proposés au prix de 1 600 euros.Les sièges pour enfants orientés vers l'arrière ont disparu du Model S. Désormais, Tesla recommande aux familles nombreuses de s'équiper du X. Le toit panoramique, que les acheteurs ne considèrent pas comme une priorité selon Tesla, n'est également plus de la partie :Du côté du Model X, la configuration à 6 places avec console centrale n'est plus que de l'histoire ancienne.