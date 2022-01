Tesla : la mise à jour de la Model S se montre enfin en vrai, quoi de neuf ?

En plus de cela, et c'est sans doute la nouvelle fonctionnalité la plus importante, la Model S est désormais équipée d'un port de charge CCS2, pour une adaptation aux marchés internationaux. Il faut savoir que c'est la première fois que la Model S est présentée sur le marché international, en dehors du Canada.

Tesla en a aussi profité pour dévoiler quelques mises à jour de son Model X , et on remarque qu'elle reçoit le même port de charge CCS. En effet, la Model S et le Model X devraient être les deux nouveaux modèles que Tesla livrera à l'international, d'où cette adaptation.