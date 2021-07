L'Autopilot d'une voiture Tesla confond le feu orange de circulation avec... la Lune

Sur le réseau social Twitter , un certain Jordan Nelson a posté une vidéo montrant le problème rencontré par le pilotage automatique. Sur les images visualisées plus d'un million de fois, on peut voir que l'ordinateur de bord produit des alertes lorsque l'Autopilot arrive à détecter le « feu orange ». Fort heureusement, la fonctionnalité n'a pas entraîné l'arrêt de la voiture.