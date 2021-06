PlayStation Now : The Witcher 3, trois jeux Sonic, Slay The Spire et d'autres arrivent ce mois de juin

Intéressons-nous maintenant aux titres disponibles dès aujourd'hui et indéfiniment sur le PlayStation Now, au nombre de cinq ce mois-ci.

En hommage aux trente ans de Sonic, trois jeux font ainsi leur entrée sur le service de Sony : Sonic Mania, Sonic Forces et Team Sonic Racing. Le premier est une compilation des excellents titres rétro de la franchise, propulsés à 60 fps avec des graphismes rétro HD du plus bel effet. Le second est un titre plus récent, mêlant 3D et 2D, et permettant d'incarner une multitude de personnages emblématiques de la licence. Le dernier est un concurrent de Mario Kart et Crash Team Racing permettant de parcourir des circuits à pleine vitesse contre d'autres adversaires, contrôlés par l'IA ou par des joueurs.

Pour rester dans le thème de l'automobile, Car Mechanic Simulator rejoint, lui aussi indéfiniment, le PlayStation Now. Ce jeu permet comme son nom l'indique de se mettre dans la peau d'un mécanicien, pour réparer et bichonner pas moins de 48 voitures à l'aide de nombreux outils et plus de 1 000 pièces détachées. Le rêve de tout amoureux de mécanique, en somme.

Enfin, Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown vient mettre le poing final à ce nouvel arrivage de jeux sur le PlayStation Now. Jeu de combat iconique de SEGA, il propose de nombreux combattants à la panoplie de coups aussi technique que diverse, en solo comme en multijoueur, avec notamment des tournois pouvant compter jusqu'à 16 participants.