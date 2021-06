Humble Bundle : un million de dollars reversés aux associations dans le cadre du bundle Heal: COVID-19

Les associations, telles que Direct Relief et MSF, se sont d’ailleurs fendues d’un communiqué pour remercier la communauté d’Humble Bundle et la plateforme elle-même, dont les dons serviront à l’achat de médicaments, fournitures et bien d’autres ressources nécessaires aux populations touchées par la pandémie de COVID-19. Cette générosité va également permettre d’étendre le champ d’action dans les différentes régions affectées.

Pour MSF, cette mobilisation humaine et abondante est un soutien charitable à leurs actions actuelles en Inde et au Brésil. Les dons vont ainsi pouvoir renforcer la prise en charge des personnes vulnérables, maintenir les systèmes de santé à flot ainsi que les services qu’ils dispensent.