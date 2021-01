L'édition 2021 des Awesome Games Done Quick lève plus de 2,7 millions de dollars contre le cancer

Neuf jours durant, pas moins de 157 jeux, dont Hades et Sekiro: Shadows Die Twice, ont été sauvagement brutalisés par des speedrunners professionnels confinés, pour aider la lutte contre le cancer.

Comptabilisant 25 653 donateurs à travers le monde - dont le plus important est la fondation Games Done Quick elle-même, avec une donation s'élevant à 187 000 dollars -, cette édition hivernale un peu particulière des Games Done Quick a permis de récolter 2 760 513 dollars en faveur de la Prevent Cancer Foundation.

Dans un registre un peu similaire, le Z Event, un événement bien plus franco-français, a de son côté rassemblé en octobre dernier près de 6 millions d'euros pour Amnesty International, et ce dans des conditions similaires, avec des mesures sanitaires liées à la pandémie de coronavirus.

Le Summer Games Done Quick 2021, l'édition estivale du marathon caritatif, ne devrait pas manquer à l'appel cet été et se déroulera, on l'espère, dans son format traditionnel, si tant est que la situation sanitaire s'améliore d'ici-là.

Soulignons que la fondation Games Done Quick avait aussi organisé un événement en avril dernier pour lever des fonds afin d'aider les personnes affectées par le coronavirus, baptisé pour l'occasion « Corona Relief Done Quick ».