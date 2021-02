Un Humble Bundle dédié au jeu de société en ligne fait son apparition

En payant 1 euro, on peut ainsi s'offrir le fort à-propos Pandémie et son extension Au seuil de la Catastrophe : Souche Virulente ainsi que Love Letter, Smallworld et son extension Honneur aux Dames !

En payant plus que la moyenne de 7,78 euros, d'autres jeux sont ajoutés à cette première liste : Splendor et ses extensions Cities et Strongholds, Les Aventuriers du Rail et ses extensions Asie et France, l'extension Même pas Peur de Smallworld, l'extension Au seuil de la Catastrophe : Rôles et Événements de Pandémie et une réduction sur le jeu Games of Thrones.

Enfin, en déboursant au moins 8,22 euros, il est possible d'ajouter encore quelques jeux : l'excellent Terraforming Mars, Blood Rage, The Lord of the Rings: Adventure Card Game, l'extension Maudits pour Smallworld et l'extension Europe pour Les Aventuriers du Rail.

Au total, 8 jeux donc, et pas moins de 10 extensions pour « se retrouver à distance » autour de quelques titres bien connus.