PS Plus du mois de juin : Star Wars Squadron, Virtua Fighter 5 et Operation : Tango à l'honneur

Les jeux PS Plus du mois de juin

Le gros morceau de ce mois de juin n’est pas réservé à la PlayStation 5. Il s’agit, vous l’imaginez, de Star Wars Squadrons . Sorti en octobre dernier des studios d’EA Motive, ce jeu de dogfights avait emballé notre Nerces national.

Le PlayStation Plus accueillera aussi en exclusivité Virtua Fighter 5 : Ultimate Showdown. Le jeu de combat culte de Sega, sorti en 2006, revient cette année dans une édition remastérisée par SEGA-AM2 et Ryu ga Gotoku — à l’origine des licences Yakuza et Judgement. Précisons que Virtua Fighter 5 : Ultimate Showdown restera téléchargeable gratuitement pour les abonnés au PS Plus jusqu’au 2 août prochain.

Enfin, les possesseurs de PlayStation 5 pourront profiter en exclusivité de Operation : Tango. Dans ce jeu d’espionnage coopératif à la première personne, un hacker et un agent s’affrontent dans des défis asymétriques.

Ces nouveaux jeux seront disponibles aux abonnés du PS Plus dès le 1er juin prochain. Rappelons que, même si vous ne disposez pas (encore) d’une console PlayStation, il vous est tout à fait possible d’ajouter les jeux PS Plus à votre ludothèque. Cela pourrait s’avérer utile, si vous parvenez finalement à dégoter une PlayStation 5.