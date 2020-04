Samsung va désactiver son assistant S-Voice le 1er juin

Avant Bixby, S-Voice

Source : The Verge

L'assistant S-Voice de Samsung se voulait être la réponse du géant coréen au célèbre Siri d'Apple. Toutefois, nettement moins avancé que son homologue américain, l'assistant de Samsung n'a pas connu le succès escompté et a été remplacé, il y a quelques années déjà, par Bixby.Ainsi, dès le 1juin prochain, S-Voice sera définitivement mis hors service par Samsung. Il ne sera donc plus disponible sur de nombreux smartphones , comme les Galaxy A3, Galaxy A5, Galaxy A7, Galaxy A8, Galaxy A9, Galaxy Note FE, Galaxy Note 5, Galaxy Note 4, Galaxy Note 3, Galaxy Note 2, Galaxy S7, Galaxy S7 edge, Galaxy S6, Galaxy S6 edge, Galaxy S5, Galaxy S4, Galaxy S3...Certains terminaux, comme les Samsung Gear S3 et Gear Sport, pourront bientôt profiter d'une mise à jour, qui remplacera S-Voice par Bixby. Les montres connectées Galaxy Watch et Galaxy Watch Active embarquent déjà Bixby dans la dernière mise à jour firmware.