Samsung tease ses nouvelles Galaxy Watch et Tab en vidéo

Une bande-annonce qui ne laisse rien fuiter

Source : Neowin

Le teaser dene dévoile malheureusement rien sur les produits, mais laisse apparaître deux dates.Samsung a publiépour annoncer les dates de présentation de deux de ses prochains produits. Ainsi, la tablettedevrait être dévoilée officiellement ce 31 juillet 2019. Quant à la montre connectée, elle sera présentée le 5 août 2019.Aucune caractéristique n'apparaît pour ces produits, malgré les nombreuses fuites dont ils ont fait l'objet. En effet, la Galaxy Tab S6 devrait bénéficier d'un, avec un double capteur photo à l'arrière et un stylet S-Pen magnétique compatible Bluetooth . Côté technique, elle devrait embarquer un SoC Snapdragon 855 et 8 Go de RAM.Concernant la montre connectée Galaxy Watch Active 2 , elle pourrait mettre l'accent sur la santé avec unintégré. Elle devrait également être compatible Bluetooth 5.0.Pour l'instant, Samsung n'a rien communiqué concernant le prix de ces nouveaux produits, ni leur date de sortie.