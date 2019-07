De nouvelles images dévoilées pour la Galaxy Watch Active 2

© Android Headlines

Des fuites dans tous les sens

Source : Techradar

Alors que la première itération est arrivée en grande pompe au printemps, Samsung n'a pas perdu de temps en se préparant déjà à lancer la. Si la multinationale ne s'est pas encore exprimée publiquement à ce sujet, la montre connectée s'est déjà longuement montrée via plusieurs fuites . Ainsi, nous savons que sa présentation devrait avoir lieu le 7 août prochain, soit le même jour que l'arrivée du Galaxy Note 10 Las'est une nouvelle fois illustréedes visuels postés par le(ou). Cet organisme américain n'a pas pour habitude d'inclure des photos des produits qu'il doit certifier mais il y a visiblement eu une petite entorse au règlement. Ces images (voir ci-dessous) ne nous indiquent rien de plus concernant la montre, si ce n'est un énième aperçu avant sa sortie.Cettemettra l'accent sur la santé via sonmais aussi sa technologie de détection des chutes. Elle sera déclinée en deux modèles (40 et 44 mm) et une version 4G devrait également être mise en vente.afin de tout savoir (si ce n'est pas le cas avant...) sur la montre de Samsung.