Samsung Galaxy Watch Active 2 : deux tailles et des bordures tactiles selon une fuite

Premier rendu de la Galaxy Watch Active 2 © Android Headlines

Le grand retour du cadran rotatif pour la navigation



Une montre plus axée vers l'univers de la santé



Samsung ne perd pas de temps pour développer son écosystème d'. La Galaxy Watch Active, sortie durant le printemps chez nous, va avoir le droit à une évolution et le site SamMobile a déniché quelques nouvelles informations sur ce qui nous attend pour cette prochaine version.Le constructeur coréen va revoir en premier lieu la navigation dans l'interface de sa smartwatch. Le précédent modèle ne se pilotait que via l'écran tactile et avait abandonné le concept de cadran rotatif qui permettait de faire défiler les listes à l'aide d'une bague cerclant l'écran de la montre. Ce système ferait son grand retour,Laserait disponible en deux versions de 40 et 44 mm (les mêmes tailles d'écran que l'Apple Watch Series 4) avec des batteries respectives de 247 et 340 mAh et bénéficieront d'une pucepour améliorer la connexion avec le smartphone. Le processeur devrait lui être le même, à savoir une puce Exynos 9110. Les clients auront également le choix entre des boitiers en aluminium ou en acier inoxydable.Cette nouvelleaura également la possibilité deet pourraen cas par exemple de perte de connaissance.La dernière nouveauté est à trouver du côté de la connectivité. La Galaxy Watch Active 2 devrait vraisemblablement disponible, avec 4 Go de stockage et 1,5 Go de mémoire vive (contre 768 Mo de RAM pour la version de base).Ces modèles devraient être annoncés le 7 août prochain, en parallèle du lancement du Galaxy Note 10.