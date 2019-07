Samsung Foundry : la techno de gravure en 5 nm en approche

Des performances 10% supérieures à la gravure en 7nm

La prochaine usine de Samsung équipée d'entrée de jeu pour le process 5LPE ?

Source : AnandTech

En investissant sur lacherche à maintenir son rang parmi les grands fondeurs internationaux. On apprend que son procédé 5 nm 5LPE utilise notamment des noyaux ARM Cortex-A53 et ARM Cortex-A57. La certification annoncée pour les outilsetsignifie concrètement qu'ils répondent aux standards et aux exigences de Samsung Foundry. Leur utilisation par les concepteurs de puces doit donc permettre, en théorie, des performances de haute volée et un rendement optimal pour la gravure en 5 nm LPE .La gravure 5LPE de Samsung a cela de particulier qu', tout en s'appuyant sur une, explique. Par ailleurs, le procédé 5LPE est capable d'utiliser à la fois des systèmes de balayage par DUV (Deep UV) et EUV (Extrême Ultraviolet). De quoi permettre une plus grande souplesse sur les chaînes de production.Par rapport à la gravure en 7 nm LPP, le nouveau précédé de Samsung permet une «» accrue de 25%. Les puces gravées envia le procédé du groupe coréen peuvent aussi profiter - au choix - deface aux puces 7 nm, ou de 20% de consommation énergétique en moins.Comme l'explique, il est fort probable queopte dès le départ pour l'installation de lignes de production dédiées au 5LPE dès l'ouverture de son site de Hwaseong. Dédiée à la production par, cette nouvelle usine doit ouvrir ses portes dès cette année et entamer la production de gros volumes courant 2020.Le site aura toutefois nécessité un investissement considérable pour Samsung, chiffré à près de