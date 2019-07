Affectés par l'affaire Huawei, amortis par Apple : les résultats de Samsung au plus bas depuis 2016

© Samsung

Samsung tributaire de ses concurrents

Quand Apple sauve le Q2 2019 de Samsung

Mauvaise passe pour. Dans ses dernières prévisions, la firme fait part à ses actionnaires d'une baisse prochaine de 56% de son profit, pour 5,56 milliards de dollars. Attendu pour le second trimestre de son année fiscale 2019, ce décrochage doit s'accompagner chez Samsung d'unepour 47,89 milliards de dollars. Une situation que le géant coréen n'avait pas connue depuis plus de deux ans.En effet, les chiffres communiqués par Samsung ne sont pas sans rappeler la situation périlleuse connue par le groupe durant les mois ayant suivi lesur le marché. Flagship de la marque lancé entre août et octobre 2016, il avait été rappelé mondialement en fin d'année suite à des cas de surchauffe et d'explosion.Si Samsung ne dévoile pas les raisons officielles de ces nouvelles difficultés, les analystes tendent à expliquer cette chute spectaculaire de profit par, client important pour Samsung, qui ne peut désormais plus lui vendre certaines puces - mémoire notamment. Pour autant, l'actuelle brasse coulée du géant chinois n'est pas sans faciliter la tâche de Samsung sur certains marchés, expliqueReste, qui joue ici unà l'égard d'un Samsung en perdition. Les prévisions du constructeur coréen auraient effectivement pu être pires sans le bilan positif de sa division « display », boostée par un paiement unique de. Un versement convenu entre les deux groupe en guise de... inférieures à celles initialement promises par la firme de Cupertino.Rappelons que Samsung doit pour sa part lancer son Galaxy Note 10 le 7 août . Un smartphone potentiellement synonyme de nouvel élan pour la firme, qui doit en revanche toujours communiquer une date de lancement précise (et surtout définitive) pour son smartphone pliable Galaxy Fold - ce dernier ayant nécessité de lourds investissement et dont le succès est encore très sujet à cautions.