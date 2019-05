Samsung : un nouveau contrôleur de charge capable de supporter jusqu'à 100W

© Samsung

Une nouvelle technologie de charge

Déjà en production

Source : Neowin

Fin 2017, la société avait mis au point un matériau à base de billes de graphène pour descapables de supporter des vitesses de chargeque les batteries lithium-ion classiques. La société avait également mis en œuvre une charge rapide de 15 W dans sa sérieLe géant de la technologie sud-coréen a le vent en poupe, en annonçant aujourd'hui le lancement de sesUSB-C pour adaptateurs secteur, capables de supporter une charge allant jusqu'à. Cela signifie que les deux puces peuvent fonctionner sur divers autres appareils, tels que des tablettes, des ordinateurs portables et des écrans, en plus des smartphones.Les puces de contrôleur de puissanceetsont construites conformément à la nouvelle spécificationpour la. Les deux puces comprennent également une mémoire Flash intégrée afin de faciliter la modification du micrologiciel en fonction des dernières spécifications.Selon Samsung, leest la première puce de ce type à combiner un contrôleur de PD et un élément sécurisé pour une couche de protection supplémentaire comprenant un stockage de clé de sécurité, un codage et un décodage compacts des données sensibles dans un périphérique. Pendant ce temps, le MM101 prend en charge l'algorithmepour la vérification du produit et dispose de capacités de détection d'humidité pour la sécurité lors du chargement.distribue actuellement des échantillons du MM101 à ses clients alors que le SE8A est déjà entré en production.