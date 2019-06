BlackBerry Messenger (aka BBM) c'est fini, quelles alternatives ?

BBM a ouvert la voie aux applications de messagerie

Les alternatives à BlackBerry Messenger

WhatsApp et Facebook Messenger

Telegram

À télécharger :

Telegram pour Android

Signal

À télécharger :

Signal Private Messenger pour Android

iMessage

BBM Enterprise

Source : CNET

C'était annoncé , c'est désormais une réalité., alias, ale 31 mai 2019. RIP petit ange parti trop tôt.BBM était un précurseur. En donnant la possibilité à ses utilisateurs de s'envoyer des, l'outil constituait un argument de poids en faveur du constructeur de téléphone. Au-delà des fonctionnalités innovantes (accusés de lecture, indicateurs de frappe...), le service de messagerie mettait surtoutSi vous étiez un inconditionnel de, vous allez donc devoir faire appel à une alternative. Heureusement, le succès historique de l'outil a donné des idées à de nombreux acteurs, qui ont proposé au fil des ans des solutions plus ou moins sécurisées.Est-il encore nécessaire de présenter les deux applications de messagerie appartenant à? Le succès deetn'est en effet plus à prouver et les deux outils sont assez complets. Une différence majeure à noter : WhatsApp chiffre les messages envoyés, contrairement à Messenger. Mais Facebook prévoirait prochainement d'unifier ses solutions de messagerie, ce qui pourrait avoir une incidence sur la confidentialité des échanges...est une application de messagerie réputée pour sa sécurité. Elle offre ainsi la possibilité d'envoyer des messages éphémères, ainsi que d'activer des « discussions secrètes », pour un chiffrement de bout en bout. Le service nécessite un numéro de téléphone à l'inscription, mais ne le transmet pas à vos contacts.L'applicationest également reconnue pour sa sécurité, notamment par Edward Snowden. Elle offre aussi le chiffrement des échanges de bout en bout.Si vous possédez un appareil Apple,est bien entendu incontournable. L'application affiche également un chiffrement de bout en bout, mais ne fonctionnera qu'à condition que votre interlocuteur évolue également sous iOS.Enfin, si BBM a disparu, BlackBerry a annoncé que sa version pour les professionnels,, était désormais ouverte aux particuliers . Avec les mêmes fonctionnalités qu'auparavant, mais avec un changement notable : le service exige de souscrire un abonnement à 2,49 dollars par mois, après une première année offerte.