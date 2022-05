Test realme Narzo 50 5G : un smartphone très abordable, tourné vers le jeu et endurant

Le Narzo 50 5G est déjà disponible sur le site officiel de realme et bénéficie temporairement d’une remise de 30 € sur son prix d’origine qui est de 259,99 €. Il est disponible dans une unique configuration 6+128 Go et se décline en deux coloris : noir et bleu (comme illustré dans ce test).

À ce tarif, nous l’avons dit, le smartphone s’oppose frontalement au realme 9 5G et au Redmi Note 11S. Ce dernier dispose d’un bien meilleur écran (AMOLED 120 Hz) et appareil photo (108 mégapixels) mais n’est pas compatible 5G. Pour un petit peu plus cher (299 €), le POCO X4 Pro est également une option à considérer.