Realme lancera sa filiale Narzo le 21 avril

© Realme

Les Narzo 10 et 10A seront présentés le 21 avril

Via : Android Central

Déjà teasée le mois dernier, Narzo aura pour mission de concurrencer frontalement les Poco et Redmi sur les marchés en développement — l'Inde en tête.Pour le lancement de sa filiale, Realme promet d'ores et déjà deux smartphones. Des appareils que l'on attend particulièrement abordables au vu de leur fiche technique et de la propension du constructeur à tirer les prix vers le bas.D'après Android Central, le Narzo 10 s'avance purement et simplement comme une copie du Realme 6i , qui a été annoncé il y a quelques semaines en Europe.Il s'agira donc d'un smartphone à écran HD+ de 6,5 pouces (ratio 20:9) animé par un SoC MediaTek Helio G80 et dont l'autonomie sera assurée par une batterie de 5 000 mAh. Le Narzo 10 disposera de quatre appareils photo, dont un capteur principal de 48 mégapixels. À l'avant, l'écran percé de 16 mégapixels s'occupera des selfies.Pour l'entrée de gamme, c'est le Realme C3 qui sera simplement commercialisé sous le patronyme de Narzo 10A. On retrouve le même écran 6,5 pouces et la batterie de 5 000 mAh, mais on rétrograde sur un SoC Helio G70, toujours chez MediaTek. Le 10A profitera d'une configuration photo à trois appareils, dont le principal affiche 12 mégapixels.Pour l'heure, aucun prix ni date de sortie n'a été communiqué par Realme.