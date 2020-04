Honor 30, 30 Pro et 30+ Pro : des clones du Huawei P40 aux tarifs plus abordables

© Honor

Honor 30 : une entrée de gamme avec écran OLED et capteur 40 mégapixels

Honor 30 Pro : un modèle plus évolué, dédié à la photo

Honor 30 Pro+ : le nec plus ultra en photo

Du moins pour ce qui est de leur design. Sous le capot, les nouveaux modèles signés Honor affichent quelques différences notables avec leurs illustres modèles que sont les Huawei P40 et Huawei P40 Pro . Des différences qui, espérons-le, sauront se traduire par une étiquette tarifaire plus contenue.L'entrée dans la gamme Honor 30 se fait avec le smartphone du même nom. Le plus compact du trio doté d'une diagonale de 6,53 pouces (ratio 20:9), le Honor 30 n'en bénéficie pas moins d'un écran OLED affichant du Full HD+. L'écran est découpé dans l'angle supérieur gauche pour intégrer un capteur photo 32 mégapixels. Le smartphone dispose aussi d'un scanner d'empreintes digitales placé sous l'écran.Le Honor 30 est propulsé par un petit nouveau signé HiSilicon : le Kirin 985. Compatible 5G, et gravé en 7 nm, il carbure grâce à un processeur octo-core à la fréquence maximale de 2,58 GHz. Le SoC embarque aussi le GPU Mali-G77 ainsi que le Kirin ISP 5.0 pour un traitement d'image à la hauteur des standards Huawei.Et parlant d'image : le Honor 30 affiche en son dos un quatuor d'appareils photo au sommet duquel trône un capteur Sony IMX600 de 1/1.7 pouce. Doté de 40 mégapixels, ce capteur s'affuble aussi du fameux filtre RYYB qui lui permet de capter davantage de lumière que ses homologues RGGB. Pour l'accompagner, on trouvera un téléobjectif périscopique de 8 mégapixels (zoom optique 5x) et un ultra grand-angle de 8 mégapixels également. Un capteur de profondeur de 2 mégapixels complète la configuration.Une petite batterie de 4 000 mAh s'occupera de garantir l'autonomie de l'ensemble. Elle sera rechargeable à 40 W en filaire. Le smartphone tournera enfin sous Magic UI 3.1.0, basé sur Android 10... sans les services et applications Google. On ne vous apprend rien.En Chine où il vient d'être annoncé, le Honor 30 s'affiche à partir de 2 999 yuans, soit environ 390 € HT pour la version 6+128 Go. Comptez 3 499 yuans (450 € HT) pour le modèle 8+256 Go.Si la bascule entre le Honor 30 et le Honor 30 Pro se remarque facilement du côté de l'esthétique (en tout point semblable au P40 Pro de Huawei), elle est moins flagrante côté specs.Le successeur du sympathique Honor 20 Pro se pare d'un écran OLED 6,57 pouces affichant une définition de 2 340 x 1 080 pixels. À la différence du Honor 30, l'écran est ici incurvé sur les bordures latérales. Aussi, la découpe logera ici deux appareils photo de 32 mégapixels et 8 mégapixels (ultra grand-angle).Côté horlogerie interne, le Honor 30 Pro carbure au Kirin 990. Un SoC que l'on a croisé sur le Mate 30 Pro l'an dernier, et plus récemment sur les P40 et P40 Pro. Du très bon donc, d'autant que sa compatibilité 5G semble avoir un impact très limité sur l'autonomie du téléphone. Autonomie une fois encore assurée par un accu de 4 000 mAh (rechargeable à 40 W en filaire).C'est bien entendu du côté de la photo que les différences se font les plus marquées. Le Honor 30 Pro embarque bel et bien le même capteur principal (40 mégapixels, 1/1.7", ƒ/1.8) que son petit frère, mais pousse le module ultra grand-angle à 16 mégapixels. Le périscope, lui, reste à 8 mégapixels et offre un zoom optique 5x. Le capteur de profondeur de 2 mégapixels reste de la partie.En Chine, le Honor 30 Pro s'affichera à partir de 3 999 yuans (517€ HT) dans son unique version 8+128 Go.Pour fermer la marche, Honor dévoile aussi le Honor 30 Pro+. Une philosophie une fois encore empruntée à Huawei qui, le mois dernier, annonçait également la sortie prochaine du Huawei P40 Pro+ On vous épargne le détail complet de la fiche technique pour nous concentrer sur ce qui change. L'écran, jusqu'ici cadencé à 60 Hz sur les autres modèles, peut désormais grimper jusqu'à 90 Hz. Attention toutefois : la batterie, elle, reste à 4 000 mAh. Nouveauté : cette dernière peut désormais être rechargée sans-fil à 27 W.On vous le donne en mille : la plus grosse carotte au bout du bâton nommé Honor 30 Pro+ a trait à la photo. Ici, on passe sur un capteur principal de 50 mégapixels. Le même gigantesque capteur (1/1.28" !) que le P40 Pro. Le reste de la configuration est identique.Le Honor 30 Pro+ sera disponible en Chine pour 4 999 yuans, soit environ 647€ HT.Pour l'heure, Honor France n'a pas confirmé que ces nouveaux smartphones seront disponibles en France.