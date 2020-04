Oppo Ace 2 : un smartphone compatible avec charge filaire 65W et charge sans-fil 40W !

© Oppo

Un nouveau Ace 2 chez Oppo

Source : The Verge

Le groupe Oppo vient d'annoncer son nouveau Ace 2, un terminal sous ColorOS 7.1, paré d'une très large dalle OLED de 6,55" de 90 Hz, d'un quadruple capteur photo, et compatible avec le nouveau réseau 5G via le processeur Snapdragon 865 Le nouvel Oppo Ace 2 va également pouvoir profiter d'une recharge (très) rapide, avec une compatibilité SuperVOOC 65W, et la possibilité de recharger le smartphone sans-fil, via la station AirVOOC de 40W (vendue en option à 35 dollars). De quoi recharger le smartphone en 30 minutes via un câble, et en moins d'une heure en mode «».Côté tarifs, cet Ace 2 sera lancé le 20 avril en Chine, à partir de 565 dollars pour la version 8 Go de RAM / 128 Go.