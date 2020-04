Le chargeur sans fil le plus rapide du monde va être présenté par Oppo

Lire aussi :

Source : SCMP

Si OnePlus a d'ores et déjà confirmé la disponibilité prochaine de son chargeur Warp Charge 30 Wireless, destiné au OnePlus 8 , le groupe va rapidement être devancé par un certain Oppo. En effet, ce dernier prépare le lancement du AirVOOC, un chargeur sans fil encore plus véloce.En effet, le chargeur devrait être officialisé dès lundi prochain, aux côtés du smartphone Ace 2 5G . Un chargeur sans fil qui promet une vitesse de charge record, puisque celui-ci plafonnera à 40 W.Autant dire que cette année 2020 devrait être marquée par une nouvelle bataille, avec de nombreux constructeurs visiblement avides de revendiquer «». Pour les utilisateurs, c'est la promesse de pouvoir recharger intégralement un smartphone (sans fil, donc) en une petite heure à peine. Reste à savoir à quel prix...